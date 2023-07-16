Звезда умерла в своем доме в Париже.

Во Франции умерла легендарная певица и актриса Джейн Биркин. Звезде было 76 лет.

Она умерла в своем доме в Париже, 16 июля. О смерти звезды сообщает французское издание Liberation.

"От куколки до увлеченной художницы, певица и актриса, впервые представленная Сержем Генсбуром, будет помечать Францию ​​​​своим британским акцентом на протяжении всей карьеры, отмеченной успехом. Она была найдена мертвой в возрасте 76 лет в своем доме в Париже", - указали журналисты.

Причины смерти Джейн Биркин пока что не сообщаются. Однако ранее она отменяла концерты из-за проблем со здоровьем. Биркин рассказывала, что борется с лейкемией.

"Я всегда была большой оптимисткой, и я понимаю, что мне все еще нужно немного времени, чтобы снова быть на сцене и с вами", - писала в мае Биркин, сообщая об отмене своих концертов.

Чем известна Джейн Биркин

Актриса и певица родилась 14 декабря в 1946 году. Биркин росла в семье актрисы и режиссера. В 17 лет Биркин вышла за Джона Барри, который впоследствии стал известным британским композитором, написавшим музыку к 11 фильмам о Джеймсе Бонде. От него она родила дочь Кейт. Однако в 1968 году Биркин и Барри расстались.

После этого Биркин начала карьеру в кино. Она начала сниматься в британских и французских фильмах. Несмотря на то, что тогда Биркин плохо знала французский язык, ее быстро заметили. Она снялась в экранизациях романов Агаты Кристи "Смерть на Ниле" и "Зло под солнцем".

Вторым мужем Биркин стал Серж Генсбур. От него она родила дочь Шарлотту, которая стала актрисой и певией. Роман Биркин и Генсбура длился 13 лет.

После расставания с поэтом Биркин встречалась с режиссером Жаком Дуайоном. От него она родила дочь Лу. Однако с ним Биркин тоже рассталась, после режиссера она была в отношениях с поэтом Оливье Роленом.

В мире моды Биркин известна как муза Hermes. По слухам, глава модного дома создал сумку Birkin после того, как встретился с актрисой. Она носила свои вещи в корзинах и жаловалась, что не может найти удобную сумку. И тогда глава Hermes создал для нее легендарную модель Birkin - сумки, которая считается одной из самых известных.

Песня "Je T'Aime... Moi Non Plus" - что известно

В 1967 году, во время бурного, но непродолжительного романа с Бриджит Бардо, Серж Генсбур написал для них двоих песню под названием "Je T'Aime... Moi Non Plus" ("Я люблю тебя… Я тоже нет"). Название песни Генсбур придумал под впечатлением от одной фразы, сказанной Сальвадором Дали: "Пикассо - испанец, я тоже. Пикассо - гений, я тоже. Пикассо - коммунист, я - тоже нет".

Двусмысленное название могло быть просто признанием того, что их любовь не может длиться долго (Бардо всё еще была замужем за Гюнтером Заксом), но актриса попросила Генсбура песню не публиковать, так что она хранилась "в столе" до тех пор, пока в 1968 году 40-летний Генсбур не познакомился с 22-летней английской актрисой и моделью Джейн Биркин на съемках фильма "Слоган".

Спустя год они поженились. Версия с вокалом Бардо была мягкой, Биркин привнесла в "Je T'Aime" сексуальную игривость, которая уравновешивает невозмутимость Генсбура. Несмотря на то, что песня в момент выхода получила статус "непристойной", она имела коммерческий успех по всей Европе. К 1968 году было продано четыре миллиона экземпляров сингла.

Последний альбом певицы "Oh! Pardon tu dormais…" содержал ее собственные композиции, а также некоторые оркестровые вариации песен Генсбура. Пластинка получила хорошие отзывы прессы.

"Биркин, кажется, черпает силы из невзгод. "Oh! Pardon tu dormais…" - усталый, но не смирившийся, израненный в битвах, но не побежденный. Никто из нас не может обмануть смерть; но противостоять этому с силой духа и поэтическим мастерством Биркин - значит одержать незначительную победу", - отмечал в обзоре Pitchforkmedia.

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