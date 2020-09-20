Певица показала фото / instagram.com/jlo

Звезда сфотографировалась в море. 51-летняя Джей Ло показала достаточно стройную фигуру. А пикантности фото добавило то, что она подобрала волосы руками.

Певица показала фото / instagram.com/jlo

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Автор: Диана Могилевич