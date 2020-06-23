Дженнифер Лопес засветила грудь в купальнике
11:50, 23 июня 2020Звезды
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Певица отдохнула у моря.
Джей Ло засветила грудь / фото instagram.com/jlo
Американская певица Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует у моря.
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Звезда надела белый слитный купальник, который подчеркнул ее пышную грудь. Стоит отметить, что данный купальник от бренда Guess. А дополнили модный пляжный "лук" серьги-кольца.
"Первые выходные лета", — подписала фото Джей Ло.
Джей Ло показала фото / фото instagram.com/jlo
Как сообщал УНИАН, ранее Анну Седокову раскритиковали за фото в купальнике.
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