цей матеріал доступний українською

Дженнифер Лопес засветила грудь в купальнике

11:50, 23 июня 2020
Звезды
48 0
Джей Ло засветила грудь / фото instagram.com/jlo

Читайте такжеСолистка KAZKA сменила имидж и засветила пышную грудь

Звезда надела белый слитный купальник, который подчеркнул ее пышную грудь. Стоит отметить, что данный купальник от бренда Guess. А дополнили модный пляжный "лук" серьги-кольца.

"Первые выходные лета", — подписала фото Джей Ло.

Джей Ло показала фото / фото instagram.com/jlo

Как сообщал УНИАН, ранее Анну Седокову раскритиковали за фото в купальнике.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter