Не зря говорят, что красота в простоте.

Американская актриса и певица Джей Ло назвала свою главную привычку, благодаря которой она не переедает и всегда остается в отличной физической форме.

Если вы подумали о том, что знаменитость изнуряет себя диетами или принимает какие-то добавки, то спешим вас обрадовать. Артистка всего лишь пользуется ароматерапией. Удивлены? Оказывается, это помогает в борьбе с лишним весом и желанием покушать на ночь.

Как сообщает Glamour, Лопес ежедневно тратит 15 минут, вдыхая аромат эфирного масла грейпфрута.

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Стоит отметить, что это, своего рода, народный метод, потому что научная польза этого процесса пока не озвучена. Однако, согласно некоторым исследованиям, связь между грейпфрутом и снижением аппетита, действительно, может быть.

По данным US News & World Report, масло грейпфрута активирует вегетативные нервы, связанные с пищеварением, и все это может способствовать снижению веса и подавлению аппетита.

Как правильно использовать масло грейпфрута

Специалисты рекомендуют носить с собой флакончик с маслом и вдыхать его аромат, когда вам захочется съесть что-то вредное. Если у вас нет такой возможности, то перед выходом из дома нанесите несколько капель масла на запястья и шею.

Употреблять эфирные масла внутрь категорически не рекомендуется, потому что это может быть опасно для здоровья.

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