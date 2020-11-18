По словам исполнительницы, она накопила много песен и решает, что публиковать.

Украинская певица, известная как Jerry Heil, объявила о формировании нового альбома.

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«Таксист только что сказал, что мои песни поднимают ему настроение, и этим поднял мое, – отметила она. – А почему ты меня слушаешь? (я накопила много песен и решаем сейчас, что публиковать, поэтому готовьтесь принять участие в марафоне постов-опросов, хочу сформировать альбом, где каждая песня – твой новый краш».

Фанаты исполнительницы в комментариях поделились, почему им нравится ее песни:

«От тебя веет добротой», «Очень нравится твой голос и твоя креативность», «Ты как психотерапия. Четыре минуты Яны натощак, и мир будто уже не так плох», «Слушаю каждую твою песню, потому что люблю тебя, потому что каждая из них – это что-то новое и невероятно крутое», «Сначала думал, что какой-то маразм поется... Но тот формат видеоподачи с субтитрами – помогает раздупляться во всех нюансах очень интересно сделанных текстов».

Jerry Heil стала известной как видеоблогерша и кавер-исполнительница благодаря перепевам песен мировых и украинских исполнителей.

Наибольшую популярность ей принесла авторская песня «Охрана, отмена» из ее дебютного студийного альбома «Я – Яна».

Также певица принимала участие в Национальном отборе на «Евровидение-2020».

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Автор: Катерина Шварц