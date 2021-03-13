Два года помолвки пары свадьбой так и не закончились.

Эпидемия звездных расставаний продолжается - вслед за громким разрывом Ким Кардашьян и Канье Уэста шокирующей новостью поклонников огорчили Джей Ло и Алекс Родригес.

Читайте такжеЖгучая Джей Ло показала аппетитные формы в монокиниПосле нескольких лет романа, двух лет помолвки и дважды отложенной свадьбы звезды приняли решение расстаться.

По какой причине отношения звездной пары, казавшиеся безоблачными, вдруг закончились разрывом – пока неясно.

Сами звезды расставание пока не комментируют.

Однако 45-летний Родригес уже намекнул на то, что теперь его статус – «свободен»: спортсмен опубликовал фото на яхте из Майами в гордом одиночестве. Джей Ло же находится на Карибах – на съемках нового ромкома Shotgun Wedding, передает popcornnews.

Роман Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса

В марте 2017 года Лопес начала встречаться с бейсболистом Алексом Родригесом, а через два года спортсмен сделал певице предложение во время их совместного отдыха на Багамах. Он надел на палец звезды кольцо с бриллиантом за $5 млн. Пара планировала свадьбу на лето 2020 года в Италии. Но из-за пандемии коронавируса эти планы пришлось отложить. Затем звездная пара снова попыталась провести бракосочетание, но и на этот раз планы провалились.

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Автор: Ирина Погорелая