Бибер подарил жене дом / eastnews.ua
Известный певец Джастин Бибер подарил своей супруге Хейли коттедж в Беверли-Хиллз.
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Он стоил почти 26 миллионов долларов, передает Daily Mail.
Отмечается, что в этом особняке 10 ванных комнат, 7 спален, домашний кинотеатр, библиотека, кухня, есть терраса с камином, бассейн и теннисный корт. Рядом с возлюбленными живут и другие знаменитости. Например, Сильвестр Сталлоне и Эдди Мерфи.
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