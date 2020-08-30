Певец сделал Хейли Бибер роскошный подарок.

Известный певец Джастин Бибер подарил своей супруге Хейли коттедж в Беверли-Хиллз.

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Он стоил почти 26 миллионов долларов, передает Daily Mail.

Отмечается, что в этом особняке 10 ванных комнат, 7 спален, домашний кинотеатр, библиотека, кухня, есть терраса с камином, бассейн и теннисный корт. Рядом с возлюбленными живут и другие знаменитости. Например, Сильвестр Сталлоне и Эдди Мерфи.

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Автор: Диана Могилевич