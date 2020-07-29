Джамала высказалась о насилии и убийстве женщин

Певица поддержала движение против издевательств над женщинами.

Известная певица Джамала опубликовала в Instagram пост, которым поддержала движение против насилия, жестокости и убийства женщин.

Читайте такжеСолнечная Джамала показала лицо без макияжа

Сейчас женщины со всего мира выкладывают в социальные сети черно-белые фотографии в поддержку движения.

"Горжусь тобой! Вот правда. Я тоже поддерживаю, ибо девушки - это самое значимое звено в эволюции человечества, самое важное, самое прекрасное", "Вы - пример и вдохновение для миллионов", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, Джамала улетела в Турцию с месячным сыном.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram