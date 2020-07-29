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Джамала высказалась о насилии и убийстве женщин

15:52, 29 июля 2020
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Джамала показала новое фото / instagram.com/jamalajaaa

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Сейчас женщины со всего мира выкладывают в социальные сети черно-белые фотографии в поддержку движения.

"Горжусь тобой! Вот правда. Я тоже поддерживаю, ибо девушки - это самое значимое звено в эволюции человечества, самое важное, самое прекрасное", "Вы - пример и вдохновение для миллионов", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, Джамала улетела в Турцию с месячным сыном.

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