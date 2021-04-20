Популярная британская певица и модель Дуа Липа взволновала фанатов серией снимков в откровенном образе.
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«Встречаемся сегодня на радио «Би-би-си»», - подписала пост Липа.
Она снялась в кружевном бюстгальтере и коротком темном боди с принтом, которое украшено глубоким декольте.
Образ дополнили высокие кожаные сапоги, бомбер, колготки черного цвета и несколько колец с декором в виде цветков.
Подписчики восхитились ее образом и написали множество комплиментов в комментариях: «Какая красотка», «Прекрасная», «Горячая девушка», «Как ты могла родиться такой красивой?», «Я тебя обожаю», «Моя звезда», «Самая сексуальная девушка».
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