Образ певицы дополнили бомбер, колготки черного цвета и несколько колец.

Популярная британская певица и модель Дуа Липа взволновала фанатов серией снимков в откровенном образе.

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«Встречаемся сегодня на радио «Би-би-си»», - подписала пост Липа.

Она снялась в кружевном бюстгальтере и коротком темном боди с принтом, которое украшено глубоким декольте.

Образ дополнили высокие кожаные сапоги, бомбер, колготки черного цвета и несколько колец с декором в виде цветков.

Подписчики восхитились ее образом и написали множество комплиментов в комментариях: «Какая красотка», «Прекрасная», «Горячая девушка», «Как ты могла родиться такой красивой?», «Я тебя обожаю», «Моя звезда», «Самая сексуальная девушка».

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Автор: Катерина Шварц