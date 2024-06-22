Певец не поехал с женой и сыном.

Жена известного украинского певца Виктора Павлика - блогерша и бизнесвумен Екатерина Репьяхова - уехала за границу. Вместе с 3-летним сыном Мишей они прилетели в Израиль.

Выяснилось, что вместе с блогершей также поехала ее мама. Семья прибыла в Тель-Авив на отдых. У Репьяховой есть родственники в столице Израиля, поэтому она решила провести отпуск именно там и навестить родных. Близкие Екатерины встретили их прямо в аэропорту и поздравили с приездом нежными объятиями.

В своем Instagram бизнесвумен показала племянника, который живет с родителями за границей. Она рассказала о забавной ситуации с ним. Дело в том, что мальчик играл со штативом во дворе и не сразу понял, для чего он нужен. Репьяхова уже успела поделиться кадрами с родными и показала свою большую семью.

Видео дня

"Когда приехала тетя-блогер, Йося растерялся, что делать со штативом", - подписала видео блогерша.

Напомним, ранее Виктор Павлик с женой трогательно поздравили сына с днем рождения. Мальчик получил сюрприз от родителей.

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