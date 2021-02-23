В кадре Дорофеева позирует в ультрамодном наряде.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева, выступающая под творческим псевдонимом Dorofeeva, удивила своих подписчиков в Instagram «влажным» фото.Читайте такжеРегина Тодоренко снова наткнулась в Instagram на жесткий хейт

На опубликованном в соцсети снимке артистка предстала в чувственном образе.

В кадре Дорофеева позирует в ультрамодном наряде с объемными рукавами. На фотографии она с влажным макияжем и с эффектом мокрых волос.

Надя заинтриговала своих фанов подписью к фото: "Перечитал мои мысли, а они все... о тебе. Soon".

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Автор: УНИАН