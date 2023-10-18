Ресторатор Михаил Кацурин на своей странице в Instagram поделился романтическим фото с супругой Надей Дорофеевой. В кадре они нежно целовались на прощание.
Как оказалось, Дорофеева отправляется в тур, поэтому ближайшие несколько месяцев она не сможет увидиться с мужем.
"Когда "целую, я на работу" значит "я поехала в тур, увидимся через два месяца"", - подписал фото Кацурин.
Как отреагировали пользователи сети
- "Какие вы милые"
- "Котики"
- "Очень красивая пара"
- "Такая жизнь"
- "Милашки"
Свадьба Дорофеевой и Кацурина
В июле этого года стало известно о женитьбе Нади Дорофеевой и Михаила Кацурина. Они расписались спустя год отношений. Кроме того, ходят слухи, что певица уже беременна первенцем. Однако ни Додо, ни Кацурин не подтвердили эту информацию.
Стоит отметить, что экс-супруги пары - Владимир Дантес и Даша Кацурина - недавно объявили и о своих отношениях. Пара искала утешение друг в друге, теперь они вместе.