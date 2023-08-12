Артисты анонсировали премьеру их первого дуэтного трека.

Певица Надя Дорофеева но певец Макс Барских порадовали своих поклонников анонсом дуэтного трека.

В Instagram Дорофеева опубликовала веселое видео с Барских. Артисты позируют в студии звукозаписи. Певица объявила, что вскоре выйдет их совместная работа-трек "Ритмы". Премьера - 18 августа. В конце видео зазвучал маленький фрагмент трека.

"Не знаю как так случилось, что у нас до сих пор не было дуэта. Исправляемся. Скоро услышите наши "Ритмы", - подписала ролик Дорофеева.

Во время полномасштабной войны Надя Дорофеева и Макс Барских подружились. Певица пригласила артиста на день рождения, который праздновала в Киеве. Кроме того, Барских дружит с мужем Дорофеевой, ресторатором Мишей Кацуриным.

Трек "Ритмы" станет первой совместной музыкальной работой Нади и Макса. Поклонники смогут прослушать его менее чем за неделю-в пятницу, 18 августа.

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