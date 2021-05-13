Актриса тщательно подходит к выбору партнера.

Голливудская актриса Анджелина Джоли уже длительное время без романтических отношений.

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Об этом она рассказала на YouTube-канале портала E! News.

В 2016 году она рассталась с Брэдом Питтом, и с тех пор у нее не было мужчины. Актриса связывает это со своей требовательностью. А также, по ее словам, практически все время уходит на заботу о шестерых детях.

"Наверное, у меня просто очень длинный список с разными "нет". Я уже долгое время одна", — заявила Джоли.

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Автор: Диана Могилевич