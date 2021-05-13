У Джоли нет любовника / instagram.com/angelinajolie_offiicial
Голливудская актриса Анджелина Джоли уже длительное время без романтических отношений.
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Об этом она рассказала на YouTube-канале портала E! News.
В 2016 году она рассталась с Брэдом Питтом, и с тех пор у нее не было мужчины. Актриса связывает это со своей требовательностью. А также, по ее словам, практически все время уходит на заботу о шестерых детях.
"Наверное, у меня просто очень длинный список с разными "нет". Я уже долгое время одна", — заявила Джоли.
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