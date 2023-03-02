Маша Полякова прогулялась по ночному Парижу / фото instagram.com

Дочь украинской певицы Оли Поляковой отметила свое 18-летие. Маша отправилась на прогулку по ночному Парижу вместе с парнем, которого она уже не скрывает. 

Свое 18-летие Полякова встретила прямо посреди улицы. Она посмотрела на часы и поняла, что по киевскому времени уже наступил ее День рождения. 

Маша сильно обрадовалась и записала на видео свои эмоции. В этот момент ее парень пошутил.

Видео дня

"Старость - не радость", - сказал юноша.

Маше Поляковой исполнилось 18 лет / скриншоты

На ночную прогулку дочь Поляковой надела мини-юбку, высокие ботфорты и худи с надписью из популярной украинской песни "Вова, *башь их бл*дь". Свой образ она дополнила длинным пальто и кеппи от украинского дизайнера Руслана Багинского.

Маша Полякова и ее парень / скриншот

Утром Маша показала еще одно фото со своим парнем. Судя по всему, они отправились в Париж вдвоем. 

Напомним, незадолго до своего совершеннолетия Маша Полякова попала в "эротический" скандал. Девушка обнародовала пикантное фото, за что ее захейтили в сети.

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