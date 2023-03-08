Дочь российского актера, поддерживающего войну в Украине, Ивана Охлобыстина рассказала, что ей в социальных сетях желают смерти из-за позиции отца. К тому же она и сама поддерживает развязанную РФ войну.
В комментарии росСМИ она заявила, что травля в сети началась после того, как ее отец сделал ряд скандальных заявлений о кровопролитной войне и заявил, что готов ехать на фронт убивать украинцев.
"Желаю сдохнуть, как собака в канаве, тебе, твоему ребенку и отцу", - процитировала Евдокия одно из сообщений в сети.
Позиция Охлобыстина по войне в Украине
С 2014 года он является сторонником преступного режима Кремля. С начала большой войны он заявил, что готов ехать воевать вместе со своей женой.
В сентябре 2022 года он посетил оккупированный Донецк. Там он фотографировался с оккупантами и даже проехался в местном троллейбусе.
Кроме того, он резко осудил российских звезд, покинувших страну-агрессора. Под раздачу попал и Максим Галкин.