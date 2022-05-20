Радостной новостью поделилась ее сестра.

23-летняя дочь Валерия Меладзе - София Меладзе - выходит замуж за своего возлюбленного Савву. Этой радостной новостью в своем Instagram поделилась ее сестра.

Будет ли пышное торжество - пока неизвестно. София пока не комментирует предстоящую свадьбу.

Отметим, София Меладзе - это дочь Валерия Меладзе от первого брака с Ириной. Брак был оформлен в марте 1989 года. Ради получения московской прописки был оформлен фиктивный развод, в 1998 году они снова поженились. В 2012 году отношения между супругами были фактически прекращены. 21 января 2014 года был удовлетворён иск Валерия Меладзе о разводе.

В этом браке у него родилось четверо детей, один из которых умер через 10 дней после рождения.

В 2014 году Меладзе женился на Альбине Джанабаевой. В этом браке у него также родилось трое детей.

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