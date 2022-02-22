Четыре года Лия Меладзе хромала на одну ногу.

Дочь украинского композитора и продюсера Константина Меладзе - Лия - в программе ЖВЛ рассказала, что недавно ей сделали операцию по удалению доброкачественной опухоли.

По ее словам, четыре года она хромала на одну ногу. Когда отец Константин заметил это, он отправил девушку на МРТ. В итоге выяснилось, что у нее опухоль в бедре, но родители решили скрыть от нее этот диагноз.

"Мне говорят: "Через несколько недель мы едем в Германию на операцию". Я говорю: "Почему? Как?" Оказалось, что мне вырезали опухоль, но она была доброкачественная. Да, я узнала об этом, когда уже все было хорошо. Но у меня не было страха перед раком", – рассказала Лия Меладзе.

После операции у Лии начался реабилитационный процесс, во время которого она ходила на костылях. Девушка не отчаивалась и даже написала песню. А позже и вовсе решила испытать себя на "Голосі країни". Отметим, к девушке развернулись все тренеры, но выбрала она Надю Дорофееву.

Напомним, ранее Лия Меладзе прокомментировала развод родителей.

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