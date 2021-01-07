Валерий Меладзе имеет пять детей / фото УНИАН

Дочь российского певца и продюсера Валерия Меладзе Арина сломала шею.

Как сообщает портал StarHit, фотографией из больницы она поделилась в Instagram. Но позднее удалила публикацию.

«Прекрасное начало нового года. Сломать шею в Рождество», - написала 18-летняя девушка.

скриншот Starhit

Арина является дочерью Меладзе от брака с Ириной Малухиной, которая прожила с ним в браке 20 лет, родив трех дочерей - Ингу, Софью и Арину. Позднее певец развелся с Малухиной и женился на вокалистке «ВИА Гры» Альбине Джанабаевой. У пары родились два сына - Константин и Лука.

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Автор: УНИАН