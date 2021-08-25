Лия показала фото с больницы.

Среднюю дочь российского композитора Константина Меладзе Лию госпитализировали.

Девушка в своем Instagram-блоге показала несколько кадров из больницы и заверила, что все самое страшное уже позади.

"Сейчас только поесть и посмотреть "Супербабушку"", - написала 17-летняя Лия.

При этом девушка не рассказала, что стало причиной госпитализации. На кадрах лишь видно, как она лежит на больничной койке и к ней подсоединены аппараты, которые контролируют ее состояние.

Напомним, Лия - это дочь Константина Меладзе от первого брака. Девочка родилась в 2004 году от Яны Сумм.

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Автор: Диана Могилевич