Лия сейчас находится в больнице / instagram.com/meladzemusic
Среднюю дочь российского композитора Константина Меладзе Лию госпитализировали.
Девушка в своем Instagram-блоге показала несколько кадров из больницы и заверила, что все самое страшное уже позади.
"Сейчас только поесть и посмотреть "Супербабушку"", - написала 17-летняя Лия.
При этом девушка не рассказала, что стало причиной госпитализации. На кадрах лишь видно, как она лежит на больничной койке и к ней подсоединены аппараты, которые контролируют ее состояние.
Напомним, Лия - это дочь Константина Меладзе от первого брака. Девочка родилась в 2004 году от Яны Сумм.
Лия сейчас находится в больнице / Скриншот Instagram
Лия сейчас находится в больнице / Скриншот Instagram
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