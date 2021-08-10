Влюбленных застукали фотографы на прогулке в Лондоне.

Юная актриса и модель, 22-летная дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп попалась в объективы фотографов во время свидания с 29-летним актером Остином Батлером.

Об этом пишет Daily Mail.

Молодых людей сфотографировали на улицах Лондона, они не скрывали чувств и страстно целовались.

Отмечается, что пара приехала вместе со своим приятелем на машине в ресторан, а после ужина модель и актер отправились вдвоем на прогулку.

Читайте также"Недолго горевал": экс-бойфренд Лопес нашел утешение в объятиях горячей блондинкиДо этого Лили-Роуз Депп встречалась с актером Тимоти Шаламе. Они были вместе около полутора лет. Прошлой весной стало известно об их расставании.

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Автор: Катерина Шварц