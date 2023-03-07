Наследница певицы во всем копирует свою мать.

Предательница Ани Лорак, которая продолжает зарабатывать кровавые рубли и молчать о полномасштабной войне РФ против Украины, показала свою подросшую дочь. 11-летняя София сильно изменилась.

Так, Лорак сняла на видео дочь и показала, как она вместе с ней поет. София изменила прическу, она пытается копировать свою мать. Девочка начала делать укладки и осветлила волосы. Также она начала носить объемную одежду, которую часто носит и Лорак.

На видео предательница и ее дочь пели новую песню. Лорак, несмотря на то, что РФ продолжает обстреливать мирные города Украины, и дальше пытается зарабатывать на территории страны-агрессора. Она записывает песни, снимает клипы с россиянами и упорно молчит о том, что происходит в ее родной стране.

Видео дня

К слову, София попыталась копировать свою мать даже в пении. Девочка старательно тянула ноты и повторяла манеру исполнения Лорак.

Видео с дочерью певица не стала публиковать на странице в Instagram, для него она "выделила" лишь Stories, которая исчезает спустя 24 часа. Судя по всему, предательница знает, как пользователи сети будут реагировать на ее беззаботные видео с ребенком. Ведь пока украинские дети прячутся от российских ракет и теряют своих родителей, Лорак продолжает веселиться и строить карьеру в РФ.

Напомним, ранее Лорак разнесли в сети за новый клип. Певицу назвали "силиконовым чмом", ее творчество мало кто оценил.

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