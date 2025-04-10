Дочь Анастасии Заворотнюк впервые стала мамой

Анна родила сына и уже рассекретила его имя.

Дочь покойной российской актрисы Анастасии Заворотнюк - Анна - впервые стала мамой. Модель родила сына 2 апреля. Девушка уже успела рассекретить его имя. Так, мальчика назвали Марселем.

Известно, что модель уже приехала с сыном домой. Ее супруг устроил ей сюрприз - украсил комнату голубыми и серыми воздушными шарами.

Анна сняла видео, как она сидит у колыбели, где спит ее малыш.

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"Добро пожаловать в мир, свет моей души", — подписала кадры с сыном модель.

Стоит отметить, что Анна Заворотнюк скрывает своего супруга. Они познакомились еще во время ее учебы в США. Последнее время они живут в Дубае.

Интересно и то, что Анна молчит о войне в Украине. Лишь несколько раз она говорила, что хочет, чтобы скорее наступил мир, однако Россию агрессором она не называет и не рассказывает поклонникам, какие зверства оккупанты устроили в Украине.

Напомним, ранее дочь звезды "Моя прекрасная няня" показала, как выглядела Заворотнюк перед смертью.

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