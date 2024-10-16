Звезда сериала "Отступники" ответила, как отреагировала на решение любимого стать на защиту страны.

Украинская актриса театра и кино Вероника Мишаева-Яковлева сообщила, что ее муж пополнил ряды ВСУ. Артистка поделилась, как отнеслась к такому решению избранника и что изменилось в их отношениях после этого.

В интервью изданию ТСН.ua она рассказала, что ее любимый добровольно стал на защиту страны. Это решение мужчина принял самостоятельно, а когда Вероника узнала о нем, то сначала ей было страшно и непонятно, что будет дальше.

Актриса даже обратилась за помощью к психотерапевту, но со временем она приняла то, что любимый теперь военный и поддерживает его. Сейчас Мишаеву от навязчивых мыслей спасает работа, а также общение с друзьями.

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"Мой муж - доброволец. Мне было страшно, когда он принимал это решение. Но есть жизнь, есть война, есть страх, а есть достоинство. Мы проходим этот путь вместе. В начале меня очень поддерживала психотерапия. Сейчас нахожу поддержку в работе, общении с коллегами, мужья которых также являются военными", - поделилась артистка.

Звезда сериалов также рассказала, как война повлияла на их отношения с мужем. Как говорит Мишаева, их взаимоотношения остались такими же, как и были раньше. Единственное, что изменилось, - это расстояние. Пара редко видится из-за службы мужа.

"В наших отношениях изменилось то, что мы не рядом. Перед каждым - новая ответственность и задачи. Я хочу, чтобы мой муж был жив и здоров, чтобы он, как каждый и каждая, кто защищает нас, вернулся домой как можно быстрее", - подытожила Вероника.

Что известно о Веронике Мишаевой-Яковлевой

26-летняя актриса родом из Харькова. Однако образование она поехала получать в Киев. Некоторое время артистка работала в Киевском академическом драматическом театре на Подоле. А позже начала сниматься в сериалах. Вероника за довольно короткий промежуток времени успела стать настоящей звездой украинских сериалов.

Она играла роли в картинах "Вскрытие покажет", "Плут", "След", "Участковый с ДВРЗ", "Отступники", а также уже 21 октября на экраны выйдет новый сериал с участием Мишаевой - "Мистер и миссис Малышки".

Напомним, ранее известный украинский комик пополнил ряды ВСУ. Сергей Чирков уже проходит военную подготовку.

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