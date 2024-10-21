Влад Никитюк объяснил, готов ли стать на защиту страны.

Известный украинский актер, звезда картин "Треугольник судьбы", "Формула счастья", "Рысь" Владислав Никитюк ответил, почему не служит в ВСУ. Артист признался, что прошел военные курсы и готовится к возможной мобилизации.

По словам 32-летнего актера, он не готов добровольно пополнить ряды ВСУ. Мужчина не понимает, когда и как закончится война. В 2022 году Влад активно помогал пострадавшим от вторжения россиян и военным. Ему было интересно изучать все, что происходит в Украине, чтобы понимать, к чему готовиться. Но сейчас, признается Никитюк, его вера пошатнулась.

"У меня нет желания быть добровольцем. Я не понимал, к чему это приведет в моей жизни. То есть, если, например, я понимал в начале, что это очень сейчас объединенная история, что сейчас, если мы все действительно соберемся, с помощью партнеров, мы сейчас это все завершим. Потом со временем вера шатается. Добровольцем не готов идти", - отметил кинозвезда.

В то же время артист заверил, что стоит на воинском учете. Но он не хочет идти на фронт еще и потому, что сейчас за последние 3 года его карьера идет вверх, появилось немало проектов и возможность зарабатывать деньги.

"Сейчас просто такой период, когда у меня работа появляется. Будет очень жаль, когда этот момент появился, и можно как-то прокормить свою семью, и чтобы он просто сейчас не улетел", - поделился актер.

Владислав рассказал, что, несмотря на нежелание служить в ВСУ, он готовится к этому. В частности, артист прошел подготовку по управлению дронами. Никитюк понимает, что его могут мобилизовать, поэтому считает, что он у него должны быть какие-то навыки, придя в армию.

"Я пока не вижу это как идею моей жизни. Я готовлюсь потихоньку к этому. Я понимаю, что это вопрос времени. Я окончил курсы дронщиков в 3-й отдельной штурмовой бригаде. Я должен быть готов, а для этого я должен готовиться и поэтому что-то делается, а дальше вопрос времени", - убежден знаменитость.

Напомним, ранее Влад Никитюк высказался о визитах коллег-россиян в Украину. Он надеется, что россияне больше никогда не приедут в Украину.

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