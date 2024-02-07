Украинский журналист Дмитрий Гордон едва не попал под утренний обстрел в Киеве. Он чудом остался жив.
На своей странице в Instagram он написал, что был в двухстах метрах от эпицентра взрыва в Голосеевском районе. Известно, что российская ракета попала в многоэтажку, в результате чего произошел пожар.
"В момент взрыва я находился в двухстах метрах от этой многоэтажки. Как думаете, в ад Путина пустят?" - поинтересовался у подписчиков Гордон.
В комментариях сразу же появились россияне, которые набросились на Гордона с обвинениями, что это якобы именно Украина виновата в том, что произошло попадание, ведь, по их словам, так работает наше ПВО.
Однако украинцы поддержали Гордона и также высказались относительно утреннего обстрела:
- "Ужасное утро"
- "У вас хороший ангел-хранитель"
- "Проклятая русня"
- "Путин и ада не стоит. Падло кремлевское"
- "Путин и так из ада. Он там живет, гнида"
К слову, всего от утренней атаки по многоэтажке погибли 4 человека, 19 - травмированы. Всего эвакуировали 40 человек.
Напомним, ранее известная украинская актриса рассказала, как рожала первенца под взрывами.