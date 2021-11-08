Телеведущий поделился летним снимком в своем Instagram.

Украинский телеведущий Дмитрий Гордон опубликовал в своем инста-блоге фотографию с супругой Алесей Бацман. В кадре они позируют на берегу моря, поэтому вероятно, что фото было сделано еще летом.

На снимке Алеся предстала в раздельном купальнике и слегка наклонилась к своему супругу. Тем самым она засветила свои аппетитные формы. А вот сам Гордон фотографировался в темной футболке. Интересно, что волосы Алеси развеивались на ветру и падали на голову лысого Гордона. Поэтому он решил пошутить по этому поводу.

"Чудо! На голове снова растут волосы", - с юмором подписал фото Дмитрий.

"Какая классная фотка. Вы замечательные", "Вам очень идет", "С волосами сразу рок-звезда", "Прям Иво Бобул в лучшие годы", - пишут поклонники.

Читайте также"Не узнать": Бориса Моисеева засняли на коленях у Аллы Пугачевой (фото)Напомним, Алеся Бацман с 2011 года состоит в браке с Дмитрием Гордоном. У них есть трое детей - Санта, Алиса, Лиана.

Как сообщал УНИАН, ранее Алеся Бацман сверкнула аппетитными бедрами в мини-платье и золотых ботфортах.

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Автор: Диана Могилевич