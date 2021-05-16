Украинский дизайнер почти год не живет с женой.

Украинский дизайнер Андре Тан в программе "Светская жизнь" рассказал, что уже почти год не живет вместе со своей женой.

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Причиной распада брака он назвал дизайнерские амбиции своей супруги Алины Харечко.

После такого заявления Андре Тана девушка написала в Instagram пост, в котором поблагодарила его за все совместно прожитые годы. Также она рассказала, что они вместе построили бизнес, родили очень красивую дочку, пережили два банкротства и несколько кризисов в их компании. Но в итоге у них все получилось.

"Благодарю тебя за все. Мы начинали с дружбы, дружбой и заканчиваем. У моей дочки очень талантливый папа, которым точно можно гордиться", - добавила Алина.

"Наша история подошла к концу. Но мы расстаёмся друзьями и сильно уважаем друг друга. Я благодарю тебя за эти 12 лет вместе, за красотку - дочь, за то, что была рядом в банкротстве и в изобилии, в кризисах и в штиле. Благодарю за то, что ты была моим компасом и моим другом все эти годы. За то, что всегда хранила семью от журналистов. За то, что поддерживала мои сумасшедшие идеи и безгранично верила в меня", — сказал Тан.

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Автор: Диана Могилевич