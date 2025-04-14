Девушку из рекламы мобильной связи про 'сердечка' избили в подъезде в центре Киева (видео)

Инцидент произошел из-за денег.

В подъезде в центре Киева произошла драка двух актрис-моделей. По словам соседей, мама пострадавшей Катерины Мощик (по телевизору она появляется регулярно в рекламе одного из мобильных операторов) приходится крёстной нападавшей по имени Юлия.

Претензии Юлии к дальней родственнице, как говорят местные жители, состояли в том, что та не оплатила ремонт в квартире в центре Киева после проживания в ней (которое, по словам соседей, прошло не без приключений).

34-летняя собственница жилья зашла в подъезд с сыном и случайно встретила там Катерину. Почти сразу завязалась драка. После этого нападавшая отобрала телефон (судя по обрывкам фраз, в качестве залога) у Мощик и уехала на лифте.

Чем известна Катерина Мощик

Катерина Мощик - 30 летняя модель из Мариуполя. Сейчас девушка живет в Киеве.

Она неоднократно снималась в рекламе мобильного оператора lifecell, в том числе в известной рекламе про "сердечка".

Также Мощик снималась в клипе певца Димы Прокопова на песню "На крилах".

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