Модель прооперировали из-за эндометриоза. Девушка рассказала, как чувствует себя и поблагодарила всех за поддержку.

Девушка фронтмена итальянской группы Måneskin Дамиано Давида - модель Джорджия Солери, которая недавно перенесла операцию из-за эндометриоза, появилась в Инстаграм.

В Instagram-stories 25-летняя итальянка показала, как выглядит после операции и наркоза. Возлюбленная рокера выложила селфи из больничной палаты. На ее лице нет макияжа, одета она в черную пижаму. На фото девушка имеет весьма довольный вид.

"Сейчас со мной все в порядке. У меня просто небольшая боль, не очень сильная. Спасибо за все сообщения, полные заботы, вы заставили меня чувствовать себя крепкой в гигантских объятиях. Я люблю вас, спасибо", – поделилась Солери.

Читайте такжеДевушка фронтмена Maneskin Дамиано Давида готовится к операцииДжорджия Солери заявила, что страдала вульводинией и эндометриозом. Модель мучили страшные боли, ей нельзя было носить узкие джинсы, колготки, цветное белье, употреблять кислое, алкоголь и сахар. Также девушка боялась заниматься сексом, передает ТСН.

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Автор: Иван Бойко