Победитель песенного конкурса Евровидение-2021, солист итальянской группы Maneskin Дамиано Давид встречается с моделью и феминисткой Джорджией Солери.
Так, девушка стала известной после того, как Дамиано подтвердил слухи об их романе. Теперь она начала более активно вести свой Instagram и публиковать пикантные фотографии.
На одном из снимков девушка предстала в черном полупрозрачном белье из сетки, которое украшено вышивкой в виде цветов. Наверх она накинула шелковый халатик. В таком образе можно рассмотреть не только фигуру Солери, но и ее татуировки.
Кто такая Джорджия Солери:
Солери - популярная итальянская инфлюэнсерша. В профиле в Instagram она отметила, что любит позировать, любит есть традиционную пасту аматричану и поддерживает феминизм.
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