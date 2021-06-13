Музыкант встречается с моделью Джорджией Солери.

Победитель песенного конкурса Евровидение-2021, солист итальянской группы Maneskin Дамиано Давид встречается с моделью и феминисткой Джорджией Солери.

Так, девушка стала известной после того, как Дамиано подтвердил слухи об их романе. Теперь она начала более активно вести свой Instagram и публиковать пикантные фотографии.

На одном из снимков девушка предстала в черном полупрозрачном белье из сетки, которое украшено вышивкой в виде цветов. Наверх она накинула шелковый халатик. В таком образе можно рассмотреть не только фигуру Солери, но и ее татуировки.

Кто такая Джорджия Солери:

Солери - популярная итальянская инфлюэнсерша. В профиле в Instagram она отметила, что любит позировать, любит есть традиционную пасту аматричану и поддерживает феминизм.

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Автор: Диана Могилевич