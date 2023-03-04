Александра Билобров поделилась снимками, сделанными во время съемок нового клипа группы.

Девушка лидера группы Kalush Orchestra Олега Псюка опубликовала трогательные фото с музыкантом. Александра Билобров похвасталась идиллией с возлюбленным. Снимки, которые она опубликовала, были сделаны на съемочной площадке во время работы над новым клипом "Changes".

На снимке Александра и Олег нежно обнимаются, а на другой фотографии что-то живо обсуждают.

"Сегодня вышел очень сильный релиз. Я помню съемки в тот день. Они были очень длинными и тяжеловатыми, но, одновременно, очень крутыми. Особняк, в котором проводились съемки, был очень старым, расписанные стены, печь, а мебель… Вы бы их только видели!" - восхитилась Александра.

Что известно о премьере Kalush Orchestra

Отметим, 3 марта группа Kalush Orchestra, которая победила на Евровидении в 2022 году, представила первую англоязычную песню. Композиция получила название "Changes".

Колоритный клип был снят в традиционном украинским доме. Сообщается, что съемки проводились в перерывах между выступлениями музыкантов в Польше.

Напомним, музыканты из Kalush Orchestra кардинально сменили имидж.

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