Олег Псюк и Александра Билобров / Фото - instagram.com

Девушка лидера группы Kalush Orchestra Олега Псюка опубликовала трогательные фото с музыкантом. Александра Билобров похвасталась идиллией с возлюбленным. Снимки, которые она опубликовала, были сделаны на съемочной площадке во время работы над новым клипом "Changes". 

На снимке Александра и Олег нежно обнимаются, а на другой фотографии что-то живо обсуждают. 

"Сегодня вышел очень сильный релиз. Я помню съемки в тот день. Они были очень длинными и тяжеловатыми, но, одновременно, очень крутыми. Особняк, в котором проводились съемки, был очень старым, расписанные стены, печь, а мебель… Вы бы их только видели!" - восхитилась Александра. 

Девушка Олега Псюка показала трогательные фото / фото instagram.com/bilobrov_oleksandra
Девушка Олега Псюка показала трогательные фото / фото instagram.com/bilobrov_oleksandra

Что известно о премьере Kalush Orchestra 

Отметим, 3 марта группа Kalush Orchestra, которая победила на Евровидении в 2022 году, представила первую англоязычную песню. Композиция получила название "Changes". 

Колоритный клип был снят в традиционном украинским доме. Сообщается, что съемки проводились в перерывах между выступлениями музыкантов в Польше.

Напомним, музыканты из Kalush Orchestra кардинально сменили имидж.

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