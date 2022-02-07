Певица Ирина Понаровская написала мемуары.

Известная советская и российская эстрадная певица, звезда 1980-х годов Ирина Понаровская резко высказалась о представителях российского шоу-бизнеса, в том числе об Алле Пугачевой, Игоре Крутом и Ларисе Долиной.

Как пишет Delfi, Понаровская выпустила книгу мемуаров "Честно говоря". И хоть издание вышло в ноябре прошлого года, пристальное внимание оно на себя обратило только сейчас.

Аллу Пугачеву исполнительница назвала "деревней, живущей в замке".

"Как известно, девушку можно вывезти из деревни, но деревню из девушки не вывезешь... И не важно, какая у человека фамилия – Пугачева это или Шэрон Стоун. Для меня она деревня. И всегда останется деревней, несмотря на то, что живет в замке", – написала Понаровская

Игоря Крутого певица раскритиковала за то, что композитор только зарабатывал на музыкантах: "Я не знаю ни одного артиста, которого бы он раскрутил, кроме Хворостовского, но тот раскрутил Крутого сам еще больше".

А Ларису Долину артистка назвала "позором с образованием три с половиной курса Гнесинского заочного".

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