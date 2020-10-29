Модель показала фото / instagram.com/demirose
Известная модель Деми Роуз опубликовала в инста-сториз пикантное видео.
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На кадрах девушка позирует в черном монокини. Стоит отметить, что у Деми пышные формы, которые не всегда помещаются в бюстгальтер. В этот раз ситуация повторилась, и грудь Роуз слегка выпала из купальника.
При этом это не помешало модели "позаигровать" с поклонниками. Она часто публикует соблазнительные фото и видео.
Модель показала фото / instagram.com/demirose
Кто такая Деми Роуз:
- Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингеме
- С детства Роуз мечтала связать жизнь с модельным бизнесом, но для подиума ее рост и вес не подходили
- есколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine
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