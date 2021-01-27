Популярная модель Деми Роуз часто публикует в социальных сетях откровенные фотографии.
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Это одна из немногих моделей, которая крайне редко одевается. Чаще всего ее можно увидеть или в бикини, или обнаженной. А все дело в том, что на Деми в Instagram подписаны более 15 миллионов человек, которые оставляют ей восхищенные комментарии.
В этот раз она решила показать свои пышные ягодицы крупным планом. Девушка позирует в небесно-голубом боди возле бассейна. Она присела на одну ногу, а вторую чуть выдвинула назад. За несколько часов фото набрало более 450 тысяч лайков.
Кто такая Деми Роуз:
- Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем
- Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine
- Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает
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