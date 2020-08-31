Модель показала новое фото.

Известная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в купальнике.

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Девушка предстала в смежном темно-синем купальнике с голубыми листьями. Акцентом стал замок в зоне декольте, который был расстегнут. Таким образом Деми решила показать свою пышную грудь.

Волосы девушка собрала в низкий хвост. А дополнили образ солнцезащитные очки.

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Автор: Диана Могилевич