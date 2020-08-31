Роуз показала грудь / instagram.com/demirose
Известная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в купальнике.
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Девушка предстала в смежном темно-синем купальнике с голубыми листьями. Акцентом стал замок в зоне декольте, который был расстегнут. Таким образом Деми решила показать свою пышную грудь.
Волосы девушка собрала в низкий хвост. А дополнили образ солнцезащитные очки.
Модель показала фото / instagram.com/demirose
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