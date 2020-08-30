Роуз опубликовала фото / instagram.com/demirose

На снимке девушка предстала в желтом раздельном купальнике и джинсах. Она оттянула бюстгальтер таким образом, что ее грудь едва уместилась в него. Стоит отметить, что у звезды ярко выражена талия, которую она всячески старается подчеркивать. 

Модель показала фото / instagram.com/demirose

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Автор: Диана Могилевич