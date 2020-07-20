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Полуголая Деми Роуз очаровала мокрым фото

14:59, 20 июля 2020
Звезды
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Роуз опубликовала фото / instagram.com/demirose

Девушка в разноцветном купальнике сидит на краю бортика яхты. Стоит отметить, что купальник слегка прикрывал интимные места модели. Поэтому ее пышные формы были выгодно подчеркнуты.

Роуз показала грудь / instagram.com/demirose

Как сообщал УНИАН, Деми Роуз в секси-платье с глубоким декольте возбудила фанатов.

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