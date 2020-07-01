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Деми Роуз показала роскошную грудь в летнем "луке"

18:51, 01 июля 2020
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Модель показала грудь / instagram.com/demirose

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На снимке модель предстала в легком желтом костюме, который совсем чуть-чуть прикрыл ее грудь. Для более соблазнительного образа Деми положила одну руку себе на грудь. Поклонники пришли в восторг от такого фото и отметили, что Роуз выглядит как принцесса. Также, глядя на еле прикрывающую ее одежду, фанаты поинтересовались, не хочет ли девушка чего-нибудь горячего.

Роуз показала грудь / фото instagram.com/demirose

Как сообщал УНИАН, Роуз показала пышную грудь крупным планом. 

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