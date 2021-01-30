Модель продолжает будоражить воображение поклонников своими откровенными образами и радовать их новыми снимками, которые она выкладывает в Instagram.
Читайте такжеБлеснула грудью: известная модель поделилась фото с отдыха в ИспанииНа новом снимке Роуз обвязала свою пышную грудь платком молочного цвета и надела юбку. Волосы модель слегка приподняла руками, а на лице у нее легкий нюдовый макияж.
"Позади меня находится третье по величине магнитное поле на Земле после Северного полюса и Бермудского треугольника. Некоторые говорят, что есть богиня по имени Танит, которая защищает женщин и до сих пор охраняет Ибицу. Танит - воинственная богиня танца, плодородия, созидания и разрушения, и ее местом жительства является западное побережье, место заката, в частности, область вокруг Атлантиды и мистической Эс-Ведры.", - подписала снимок Роуз.
Также модель указала локацию, где было сделано фото - это популярный испанский курорт Ибица.
Подписчики модели пришли в восторг от ее образа и засыпали модель комплиментами.
Кто такая Деми Роуз:
Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем.
Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine.
Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает.
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