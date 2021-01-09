25-летняя британская модель поделилась с поклонниками новыми откровенными фото.

Модель не перестает будоражить воображение поклонников своими откровенными образами и радовать их новыми снимками, которые она выкладывает в Instagram.

Читайте такжеПопулярная модель показала осиную талию в леопардовом бодиНа новом фото девушка появилась в лакированном плаще с леопардовым принтом от prettylittlething, который выгодно подчеркнул грудь модели.

На снимке модель позирует стоя на балконе, а позади виднеются красивые пейзажи. Также модель указала локацию, где было сделано фото - это популярный испанский курорт Ибица. Автором снимка стал фэшн-фотограф Бретт Рассел.

На другом снимке модель предстала в одних трусиках и кроп-топе из-под которого выглядывает ее грудь. Также девушка нанесла легкий макияж с акцентом на губы.

"Если бы вы могли сейчас путешествовать в любую точку мира, куда бы вы отправились?",- спросила у своих подписчиков Роуз.

Подписчики модели пришли в восторг от ее образа.

Кто такая Деми Роуз:

Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем.

Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine.

Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает.

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Автор: Ирина Погорелая