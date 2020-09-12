Деми Мур / фото Деми Мур, Instagram
Знаменитая голливудская актриса и красавица Деми Мур показала поклонникам фото из детства.
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Черно-белый снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.
На снимке маленькая Деми сидит на горе досок и смеется. Девочку явно что-то развеселило.
"Маленькая Деми, момент радости", - подписала снимок Деми Мур.
"Очень мило! Все время красивая", "Какая милашка", "Как восхитительно", - отметили поклонники.
Деми Мур в детстве тоже была красавицей / фото Деми Мур, Instagram
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