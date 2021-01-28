Актриса сделала скулы и губы.

Голливудская актриса Деми Мур приняла участие в показе Fendi. При этом фанаты обратили внимание не то как на наряд Деми, а на ее лицо.

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У Мур изменилось лицо из-за скул и губ. Вероятно, она сделала пластику лица. Хотя может быть и такое, что визажисты специально сделали ей такой гримм для показа.

В целом ее образ был блестящим. Деми надела черный костюм с глубоким декольте. При этом руки были полностью закрыты. А дополнили такой яркий образ массивные сережки.

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Автор: Диана Могилевич