Обнажила грудь: звезда "Холостяка-10" соблазнила пикантными снимками

В комментариях подписчики с восхищением обсуждали сексуальные формы Даши.

Победительница десятого сезона реалити Холостяк, гимнастка Даша Ульянова поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Фотографии девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

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На снимке Ульянова позирует в черных стрингах и гольфе, обнажающем ее грудь.

«Меня смотрят в основном девочки, поэтому такие фото допускаются. Короче… нас целая армия вечно худеющих и вечно недовольных собой барышень. Мои красивые девочки)) все-таки, как ни крути, залог успела - это любовь к себе, а все остальное приложится! У меня были разные этапы в жизни, отношениях, но когда я любила и принимала себя, (даже в весе 70 кг) отбоя от поклонников не было. Это правда)) И только теперь я понимаю фразу «попробуй принять себя и увидишь, что произойдет», - написала она.

В комментариях подписчики с восхищением обсуждали сексуальные формы Даши.

Как сообщал УНИАН, финалистка шоу "Холостяк-10" удивила сеть фотосессией в платье очень похожем на свадебное. В нем девушка появилась на последней церемонии роз.

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