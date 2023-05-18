Даша Квиткова впечатлила поклонников / instagram.com/kvittkova

Украинская блогерша Даша Квиткова поделилась с поклонниками новыми фотографиями из Майами, на которых позирует на песчаном пляже в купальнике.

Девушка предстала перед фотографом в черном сдельном купальнике. Так можно заметить ее подтянутую и стройную фигуру, ведь Даша регулярно посещает спротзал и правильно питается.

Дополнила она образ лакончиным и очень женственными украшением в виде золотой подвески.

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"Я на острове, грязно танцую на солнце, так близко к небу, но так далеко от всех. Да, у меня есть сокровища, зарытые под песком, но я все еще желаю любви, которой у меня нет", - подписала фото Квиткова.

Даша Квиткова загорает на пляже / instagram.com/kvittkova

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  • "Какие роскошные кадры"
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  • "С каждым днем все лучше и лучше"
Даша Квиткова порадовала фанов новым фото / instagram.com/kvittkova

Кто такая Даша Квиткова

Даша Квиткова обрела популярность после участия в романтическом реалити "Холостяк", где главным героем был Никита Добрынин. Именно она стала победительницей шоу. После финала они с телеведущим продолжили строить отношения и вскоре съехались.

В 2021 году они сыграли свадьбу, позже у них родился сын Лев. Однако в 2023 году стало известно, что пара рассталась. Сейчас они готовятся к разводу.

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