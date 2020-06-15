"Дети быстро растут": экс-участница "Холостяка" Даша Квиткова засветила фигуру в белье со своим "ребенком"

Супруга телеведущего Никиты Добрынина показала фигуру.

Супруга украинского телеведущего Никиты Добрынина и по совместительству блогер Даша Квиткова опубликовала новое фото в Instagram.

На снимке девушка позирует перед зеркалом в черном нижнем белье, а на руках держит своего "ребенка". Именно так Квиткова называет своего домашнего питомца - кота Каспера.

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"Почему никто не предупреждал, что дети так быстро растут? Я не успеваю за этим пушистым", - написала Даша.

Стоит отметить, что поклонники блогера поинтересовались, не планирует ли пара заводить настоящих детей, а не только домашних любимцев. Также поклонников восхитила фигура Квитковой и они добавили, что выглядит девушка очень привлекательно.

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