"Дети быстро растут": экс-участница "Холостяка" Даша Квиткова засветила фигуру в белье со своим "ребенком"
Супруга украинского телеведущего Никиты Добрынина и по совместительству блогер Даша Квиткова опубликовала новое фото в Instagram.
На снимке девушка позирует перед зеркалом в черном нижнем белье, а на руках держит своего "ребенка". Именно так Квиткова называет своего домашнего питомца - кота Каспера.
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"Почему никто не предупреждал, что дети так быстро растут? Я не успеваю за этим пушистым", - написала Даша.
Стоит отметить, что поклонники блогера поинтересовались, не планирует ли пара заводить настоящих детей, а не только домашних любимцев. Также поклонников восхитила фигура Квитковой и они добавили, что выглядит девушка очень привлекательно.
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