Модель рассказала, что у нее есть любимый мужчина, с которым она сейчас отдыхает в Карпатах.

Украинская модель Даша Астафьева впервые с начала полномасштабного вторжения отправилась на отдых. Компанию ей составил ее возлюбленный, которого пока она не очень хочет показывать публике.

Однако поклонники все же заставили Астафьеву признаться, что она сейчас состоит в отношениях и чувствует себя очень счастливой. Знаменитость поделилась в инста-сториз фотографией, на которой лежит со своим любимым под одеялом.

На еще одном снимке Даша позирует в обьятиях своего возлюбленного. В это время он пытается ее укусить. При этом полностью лица молодого человека не видно.

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Даша Астафьева: чем она сейчас занимается

С начала полномасштабной войны Даша Астафьева стала волонтером. Она помогала чистить картошку для украинских солдат. Кроме того, она ведет информационную войну в своих соцсетях.

Известно, что в результате массированных обстрелов по Киеву пострадала и улица, на которой живет Астафьева.

"Моей улицы нет. Спасибо всем, кто искал и предложил помощь. Мои люди всегда есть", - сказала ранее Даша.

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