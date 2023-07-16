Она высказалась по поводу отношения артиста к войне.

Украинская телеведущая и певица Даша Астафьева высказалась об интервью Олега Винника, которое он недавно дал YouTube-каналу "Крупным планом". Она отреагировала на его слова о том, что за время полномасштабного российского вторжения он ни разу не посещал салон красоты.

По словам Астафьевой, у Винника есть власть, благодаря которой он может собирать деньги на ВСУ, донатить и в целом помогать украинцам. А то, что он делает на самом деле, как считает знаменитость, это просто мем.

"Какая власть – быть узнаваемым человеком, и как это круто, когда ты можешь благодаря этому сделать сбор, помочь человеку, поддержать. Это и есть магия того, что ты избран небом, ты звезда. А не вот те звезды, которые испытывают проблемы: "Я за всю войну ни разу не сходил к парикмахеру". Это просто мем. Я о Виннике", - сказала Даша на шоу "Гончарова подкаст".

Также она гневно относится к тем людям, которые игнорируют войну. По ее словам, сложно смотреть на тусовки известных блогеров в то время, как в Украине погибают мирные жители.

Олег Винник объявился спустя полтора года

С начала полномасштабного российского вторжения об Олеге Виннике мало что было слышно. Известно, что он переехал в Германию на лечение. Также появлялась информация, что он помогал ВСУ, однако сам он никак это не комментировал.

Спустя полтора года большой войны он объявился. Артист дал большое интервью, в котором рассказал, почему так долго молчал. Кроме того, он заявил, что больше всего будет жалеть о том, что не держал в руках оружие.

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