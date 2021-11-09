Модель регулярно снимается для глянцевого мужского журнала.

Украинская певица и модель Даша Астафьева снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца Playboy. Девушка позировала полностью обнаженной на кровати с бокалом в руке.

При этом Астафьева предстала в новом образе - она сменила прическу на волнистое каре с челкой. На этих кадрах можно рассмотреть и стройную фигуру Даши. Вероятно, она много времени уделяет своему физическому здоровью.

"Обворожительная", "Лучшая", "Самая красивая женщина", "Волшебная", "Эстетический оргазм", - пишут поклонники в комментариях.

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Даша Астафьева - украинская модель, певица, актриса и телеведущая. Солистка группы NikitA (2008—2017). Приобрела известность, выиграв титул Playmate of the Month юбилейного журнала Playboy, была участницей украинской "Фабрики звёзд", ведущей телеканала М1, появилась на обложке украинского издания журнала Playboy, выпустила альбом в качестве вокалистки поп-группы NikitA, а также, в 2008 году привлекла внимание Хью Хефнера - основателя и шеф-редактора журнала Playboy.

Ранее УНИАН сообщал, что Даша Астафьева попала в курьезную ситуацию на съемках с Дурневым.

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Автор: Диана Могилевич