Модель решила отдохнуть в спа-центре.

Украинская модель и певица Даша Астафьева посетила спа-центр, чтобы отдохнуть.

Соответствующее видео она опубликовала в Instagram.

На кадрах Даша плавает в широком бассейне в красном смежном купальнике, а затем выплывает возле бортика. Стоит отметить, что такой купальник идеально подчеркнул точеную фигуру Астафьевой и ее страстную натуру. Также модель надела темные солнцезащитные очки.

"Даша, вы идеал женской фигуры и внешности в целом", "Обожаю смотреть на вас", "Эталон женственности и красоты", "Зажигалка", - пишут комментаторы под фото.

За несколько часов фото набрало более 16 тысяч лайков. Также поклонники модели оставили ей в комментариях много "сердечек" и "огоньков".

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Автор: Диана Могилевич