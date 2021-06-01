Украинская модель и певица Даша Астафьева посетила спа-центр, чтобы отдохнуть.
Соответствующее видео она опубликовала в Instagram.
На кадрах Даша плавает в широком бассейне в красном смежном купальнике, а затем выплывает возле бортика. Стоит отметить, что такой купальник идеально подчеркнул точеную фигуру Астафьевой и ее страстную натуру. Также модель надела темные солнцезащитные очки.
"Даша, вы идеал женской фигуры и внешности в целом", "Обожаю смотреть на вас", "Эталон женственности и красоты", "Зажигалка", - пишут комментаторы под фото.
За несколько часов фото набрало более 16 тысяч лайков. Также поклонники модели оставили ей в комментариях много "сердечек" и "огоньков".
Вас также могут заинтересовать новости:
- Звезда "Однажды под Полтавой" перевоплотилась в роскошную Шакиру
- Злата Огневич в романтическом образе свела сеть с ума
- Певица Tayanna выпустила детские сказки в собственной озвучке
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram